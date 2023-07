Uma das razões é que, no passado, o Santos aplicou ‘calotes’ em negociações. Um dos casos aconteceu na gestão do ex-presidente alvinegro Modesto Roma, quando o clube não pagou o Hamburgo, da Alemanha, pela contratação do zagueiro Cleber Reis em 2016. Nesta situação, o Peixe até sofreu um Transfer Ban da Fifa, com José Carlos Peres na presidência, e ficou impedido de registrar novos atletas.