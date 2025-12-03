Vojvoda elogia atuação do Santos diante do Juventude e ressalta Neymar: 'Espetáculo'

Após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (3), o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou a coletividade do time da Baixada Santista e destacou o espetáculo proporcionado por Neymar, autor dos três gols.

O Peixe entrou em campo com apenas uma alteração em relação à escalação da vitória por 3 a 0 contra o Sport: Tiquinho foi poupado devido a dores no joelho esquerdo, e Lautaro Díaz atuou no ataque ao lado de Barreal e Guilherme.

— Foi um resultado importante, principalmente pela diferença de desempenho entre os tempos. No segundo tempo, nossas linhas de pressão subiram, nos aproximamos mais da abordagem do adversário e nos posicionamos melhor à frente. No primeiro tempo, tivemos algumas finalizações, como a de Guilherme, exploramos espaços entre as linhas, mas não conseguimos a precisão necessária para criar chances concretas de gol. No segundo tempo, estávamos mais concentrados, sabíamos da nossa força, e os jogadores corresponderam. Ter alguém como Neymar, que marcou três gols, faz diferença, mas quero destacar o comprometimento de todo o time, que entendeu o momento que estávamos vivendo - explicou o técnico durante entrevista coletiva.

Neymar atinge a marca de 150 gols com a camisa do Santos. (Foto: Donaldo Hadlich/Código19/Gazeta Press)

O jogo:

O técnico Juan Pablo Vojvoda também destacou a atuação individual de Neymar, que marcou o seu gol de número 150 com a camisa do Santos. Nos últimos três jogos, o craque santista balançou as redes cinco vezes.

— Falei mais sobre o compromisso dele como pessoa e jogador. Como atleta, Neymar proporcionou um espetáculo muito bom. Conseguimos a efetividade que o time precisava em um momento difícil. Ele trabalha diariamente para chegar a cada partida preparado, e sabemos que está com um pequeno desconforto. Mas esse tipo de jogador nos brinda com confiança. Se ele não está totalmente bem no início, durante o jogo encontra seu ritmo, e hoje mostrou exatamente isso - exaltou Vojvoda.

Antes de encerrar sua participação no Brasileirão, o Santos encara o Cruzeiro, na Vila Belmiro. O técnico ressaltou o lado humano dos atletas e as dificuldades enfrentadas nas últimas rodadas, quando o Peixe não conseguiu os resultados esperados em casa contra adversários diretos na tabela.

— A estratégia era analisar a situação do adversário. Sabíamos como seria, como aconteceu na semana passada, mas o futebol atual e o Campeonato Brasileiro são muito competitivos. Também temos nossas próprias dificuldades. Na semana passada, falei sobre nosso momento e a pressão que enfrentamos, e isso precisa ser destacado. O jogador não é apenas jogador: ele tem sentimentos, escuta, sente, e jogar contra um adversário difícil em uma situação complicada exige isso - explicou Vojvoda.