- Veio a proposta, era a terceira vez que o Santos me chamava. E é o Santos, né? “Só” o time do Pelé. Combinei com o Jorge Machado, que era meu empresário, que queria conversar, mas só depois do jogo. Isso era domingo de noite, já estava todo preparado para o jogo. Nenhum jogador sabia, não falei nada com ninguém. Vazou (a informação) lá de Santos que eu já estaria acertado. Saiu no meio do jogo. Pessoal viu no vestiário… Falei: “Vamos para o jogo”. Tentei, mas… Foi uma situação bem difícil, eu não tinha conversado com ninguém do Santos. Aí a torcida do Sport se revoltou, e eu entendo. A reação da torcida foi “vai te embora”.