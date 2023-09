Bauermann saiu do Santos após ter seu contrato rescindido. Apesar disso, o clube alvinegro manteve 40% dos direitos sobre o atleta, com a finalidade de poder lucrar futuramente com o jogador. Como a saída dele do Alanyaspor não envolve nenhuma negociação com outro time, a saída do zagueiro não gera quantia alguma para os cofres do clube.