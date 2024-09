Escudo do Santos: como surgiu e história do símbolo

O escudo do Santos passou por poucas alterações em sua história (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Publicada em 19/09/2024

O escudo do Santos é inconfundível. Disseminado pelo mundo pela era de ouro do clube durante o icônico time da época de Pelé, o Peixe tem um dos emblemas mais tradicionais no futebol brasileiro. Quer saber tudo sobre a história do escudo do Santos, com os bastidores por trás de toda a origem do símbolo? O Lance! te conta

A história e as origens do escudo do Santos

Antes de falarmos sobre a história do escudo do Santos, vale falar que o emblema é um dos símbolos inalteráveis do clube, que era previsto pelo estatuto do clube, assim como o hino, o mascote e as camisas do clube. Isso é necessário para entender o porque o escudo santista pouco sofreu alterações durante ao longo dos anos.

A história do emblema santista

O Santos foi fundado no ano de 1912, com as primeiras cores sendo o azul, branco e dourado. O escudo usado nas camisas na época era bem diferente do que conhecemos hoje, sendo circular, com as letras "SFC".

O Santos é dono de um dos escudos mais tradicionais do Brasil; Confira a história (Foto: Fernanda Luz/AGIF)

No ano seguinte, em 1913, o Santos passou a adotar as cores alvinegras e um novo escudo foi feito. O novo emblema era envolto em um globo terrestre com as linhas de latitude e longitude. Dentro do globo, novamente apareciam as letras "SFC" com listras alvinegras e com a bola na parte superior, bem semelhante ao usado atualmente. Este escudo nunca foi usado em uniformes, mas esteve na sede do clube.

O atual emblema santista apareceu pela primeira vez no ano de 1925, caracterizado pelo formato de pontas arredondadas e recortes simétricos nas laterais. O escudo do Santos se manteu intacto até a década de 1960, quando o clube adicionou duas estrelas sobre o símbolo em homenagem aos títulos mundiais de 1962 e 1963.

No final de 2022, o Santos divulgou que deixaria uma coroa entre as estrelas, em homenagem ao rei do futebol, Pelé. No ano de 2023, o clube utilizou este escudo durante a temporada.

Curiosidades dos escudos do Santos

Em 1942, o clube da baixada santista quis inovar em seu escudo, realizando uma reformulação completa do seu escudo. O formato ainda era semelhante ao escudo que conhecemos, mas não possuía as listras e tinha o fundo completamente branco, com as letras "SFC" entrelaçadas. No entanto, o distintivo não vingou e foi caiu no desuso no ano de 1944.

Veja a linha do tempo dos escudos do Santos (Foto: Reprodução)

Uma outra curiosidade do emblema santista, é que o clube precisou usar um outro nome e escudo para disputar o Campeonato Santista de 1915. Com o nome de União Futebol Clube, o escudo passou a ser todo preto, em um formato diferente do habitual, com uma linha diagonal branca, com as letras "UFC".