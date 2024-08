Escalação: Santos terá retorno de titular para duelo com o Guarani

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 07:15 • Santos (SP)

O Santos finalizou a preparação para o duelo com o Guarani, na última terça-feira (20), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida que irá rolar nesta quarta-feira (21), o Fábio Carille irá contar com o retorno de JP Chermont e Willian Bigode.

O lateral-direito tem desfalcado o Alvinegro devido à uma entorse no tornozelo esquerdo. O atleta participou dos últimos treinos com a equipe e está recuperado. Com o retorno do titular, Rodrigo Ferreira, que ocupava a posição no período, deve retornar ao banco.

Em entrevista o técnico confirmou o retorno.

- Hoje, só o Chermont que está voltando. Para o próximo jogo já está à disposição. Estou com um grupo que sabe o que quer, onde estamos e o que temos que fazer. Nosso principal objetivo é estar na Série A no ano que vem. E desânimo, essas coisas, não vão existir.

Além de JP Chermont, o atacante Willian Bigode também retorna para a lista de relacionados. O jogador estava suspenso por receber seu terceiro cartão amarelo na última partida contra o Payssandu.

Recém-contratado, Wendel Silva realizou apenas dois treinos com a equipe e deve seguir fora da relação do treinador.

Giuliano também deve ser baixa para o jogo, mas o atleta já iniciou período de transição física para os gramados e a expectativa é que o meia retorne nas próximas rodadas.

Com isso, a provável escalação de Carille, pode ser: Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme

O Santos vista o Guarani nesta quarta-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Alvinegro é o atual vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 37 pontos e segue em busca retornar à liderança da competição.