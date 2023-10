Atual sensação no Atlético-GO e criticado quando deixou o Santos, em 2018, Jair Ventura defendeu seu trabalho no Time do Rei. O treinador enalteceu o feito de ter permanecido no time por sete meses e comparou sua trajetória com a de treinadores que não tiveram vida longa no Peixe — clube descrito como "difícil de trabalhar" justamente pela instabilidade dos profissionais.