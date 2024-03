Santos avançou ao mata-mata do Paulistão com a segunda melhor campanha (Foto: Raul Baretta/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 09:16 • Santos (SP)

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos ainda não definiu o local do duelo contra a Portuguesa. A diretoria do Peixe tenta um acordo com o Corinthians para mandar a partida na Neo Química Arena, casa do rival, decisão que desagrada o elenco e o técnico Fábio Carille.

Após a vitória de virada diante da Inter de Limeira por 3 a 2, o comandante revelou em entrevista que a preferência dos atletas é sempre atuar na Vila Belmiro. No entanto, não descartou a possibilidade de decidir a classificação na capital paulista.

- Minha preferência e dos atletas é sempre de jogar na Vila, aqui é a nossa casa. O Palmeiras já se classificou em primeiro lugar, São Paulo ou São Bernardo deve passar em primeiro. Acho muito difícil que a Polícia libere dois jogos à tarde na capital no mesmo dia. Mas no meio de semana jogar em São Paulo é uma realidade - disse o treinador.

A definição sobre o mando de campo deve ser anunciada pelos dirigentes do clube nos próximos dias. Dono da segunda melhor campanha na fase de grupos do Paulistão, o Santos terá uma semana livre para treinamentos antes de encarar a Lusa, em duelo que vale vaga para a semifinal do torneio estadual.

Técnico do Santos, Carille revelou que prefere jogar contra a Portuguesa na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta / Santos)