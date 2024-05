Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Além de Júlio Furch e Pedrinho, o Santos não conta com o zagueiro Gil para o duelo contra o Amazonas, neste sábado (11), pela segunda rodada da Série B do Brasileirão.

O jogador não está lesionado, mas permanecerá na Baixada Santista para não sofrer tanto com o desgaste físico. São mais de 2 mil quilômetros de deslocamento do litoral paulista até Manaus, que é o local da partida.

Gil tem 36 anos e participou de todos os jogos do Peixe na temporada até aqui. Assim, o técnico Fábio Carille entendeu que era melhor o atleta ser preservado. O garoto Jair será titular.

Uma das grandes apostas da base santista neste ano, o defensor voltou aos treinamentos nos últimos dias. Ele não ficou à disposição nos dois primeiros jogos do Alvinegro na segunda divisão por conta de lesão muscular.

No ano passado, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e no início dessa temporada fez um fortalecimento para não voltar a sofrer com problemas físicos.

Gil está fora da escalação do Santos para jogo contra o Amazonas, pela Série B. Joaquim deve jogar com Jair (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Outras ausências, Julio Furch e Pedrinho ficaram em Santos para se recuperarem plenamente de inflamações que possuem. Em relação ao argentino, o problema é no púbis. Já o brasileiro tem sofrido com a parte muscular.

Uma possível escalação do Santos para o jogo contra o Amazonas tem: João Paulo; JP Chermont, Jair, Joaquim e Escobar; João Schimdt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

O elenco santista viajou para Manaus no fim desta quinta-feira (9). Nesta sexta-feira (10), a equipe fará a última atividade no CT do Manauara Esporte Clube.