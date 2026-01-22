Com Gabigol, Santos está pronto para clássico contra o Corinthians

No primeiro clássico em casa nesta temporada, o Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

A partida terá transmissão dos canais Record e TNT, da CazéTV no YouTube, e da plataforma HBO Max.

As duas equipes buscam a primeira vitória em clássicos na competição. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri. Já o Timão empatou em casa com o São Paulo por 1 a 1, no último domingo (18).

O meio-campo não teve alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano. Outra novidade é a permanência de Vini Lira na lateral-esquerda na vaga de Escobar. Já na direita, Igor Vinícius voltou para o time titular na vaga de Mayke.

Santos x Corinthians em 2025:

12/02/25 – Campeonato Paulista (primeira fase) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols: Yuri Alberto e Guilherme

9/03/25 – Campeonato Paulista (semifinal) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Tiquinho Soares

18/05/25 – Brasileirão (9ª rodada) – Corinthians 1 x 0 Santos – gol de Yuri Alberto

15/10/25 – Brasileirão (28ª rodada) – Santos 3 x 1 Corinthians – gols: Raniele, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser

Gabriel Barbosa volta a disputar um clássico pelo Santos depois de oito anos. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X CORINTHIANS

🏆Campeonato Paulista - 4ª rodada

📑Data: Quarta-feira, dia 22 de janeiro

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

📺Onde Assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max

🗣️Arbitragem: Lucas Canetto Bellote

🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Anderson Jose de Moraes Coelho

📟4º árbitro: Murilo Tarrega Victor

📲VAR: Thiago Duarte Peixoto

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho,e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André; Matheus Pereira, Carrillo; Yuri Alberto

