Com Gabigol, Santos está pronto para clássico contra o Corinthians
Peixe busca a primeira vitória em clássicos na temporada
No primeiro clássico em casa nesta temporada, o Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.
A partida terá transmissão dos canais Record e TNT, da CazéTV no YouTube, e da plataforma HBO Max.
As duas equipes buscam a primeira vitória em clássicos na competição. O Alvinegro Praiano foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri. Já o Timão empatou em casa com o São Paulo por 1 a 1, no último domingo (18).
O meio-campo não teve alterações com Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser. O trio de ataque deve ser formado por Barreal, Gabigol e Thaciano. Outra novidade é a permanência de Vini Lira na lateral-esquerda na vaga de Escobar. Já na direita, Igor Vinícius voltou para o time titular na vaga de Mayke.
Santos x Corinthians em 2025:
12/02/25 – Campeonato Paulista (primeira fase) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols: Yuri Alberto e Guilherme
9/03/25 – Campeonato Paulista (semifinal) – Corinthians 2 x 1 Santos – gols de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Tiquinho Soares
18/05/25 – Brasileirão (9ª rodada) – Corinthians 1 x 0 Santos – gol de Yuri Alberto
15/10/25 – Brasileirão (28ª rodada) – Santos 3 x 1 Corinthians – gols: Raniele, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X CORINTHIANS
🏆Campeonato Paulista - 4ª rodada
📑Data: Quarta-feira, dia 22 de janeiro
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
📺Onde Assistir: Record, TNT, CazéTV e HBO Max
🗣️Arbitragem: Lucas Canetto Bellote
🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Anderson Jose de Moraes Coelho
📟4º árbitro: Murilo Tarrega Victor
📲VAR: Thiago Duarte Peixoto
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho,e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André; Matheus Pereira, Carrillo; Yuri Alberto
