Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille terá desfalques no ataque para montar a escalação do jogo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira (15), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que tratam uma pulbalgia, seguem em transição e não devem estar disposição da comissão técnica.

Em contrapartida, o zagueiro Gil retorna ao time e deve iniciar o confronto entre os titulares. Ele foi poupado na derrota para o Amazonas por 1 a 0.

O meia Giuliano, por sua vez, pode ser preservado diante da Ponte. O jogador foi titular do Peixe nas quatros partidas na competição, mas sofreu com problemas musculares no Paulistão. Contra o Amazonas, o meio-campista deixou o gramado com câimbras, porém sem ser uma preocupação séria para o departamento médico.

Com isso, a provável escalação do Santos para o duelo contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, tem: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Patrick); Otero, Morelos e Guilherme.

Antes de enfrentar a Ponte Preta, o Santos perdeu a liderança da Série B do Brasileirão, pois acabou derrotado para o Amazonas, em Manaus. O clube tem nove pontos, três a menos do que o Sport, que lidera a competição com 100% de aproveitamento.

