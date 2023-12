Todos esses motivos influenciaram no "afastamento" do jogador, que começou no banco diante do Athletico-PR, no domingo (3). Inicialmente, também houve a ideia de sequer relacionar Marcos Leonardo para viajar à Curitiba, no confronto com o Furacão, mas a possibilidade foi deixada de lado até como forma de minimizar a crise. Inclusive, foi essa decisão a que mais gerou contrariedade entre o atleta e o estafe santista, dando margem para divergências que, por pouco, não implodiram em uma confusão maior.



A condução do coordenador esportivo Alexandre Gallo contribuiu na tentativa de não estender mais o problema. O líder do departamento de futebol santista tem blindado o centroavante desde quando assumiu a função no clube alvinegro, em agosto.