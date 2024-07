Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 16:35 • Fortaleza (CE)

Fábio Carille será obrigado a promover mudanças na equipe titular do Santos, que encara o Ceará nesta sexta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela décima quarta rodada da Série B do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Sem Joaquim, com um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o jovem Jair Cunha formará a dupla de zaga ao lado de Gil.

Além do defensor, Carille não terá o meia João Schmidt, suspenso devido o acumulo de cartões, e Guilherme, em transição física. Com isso, o ataque do Peixe será formado por Weslley Patati, Otero e Julio Furch.

O Argentino Gonzalo Escobar, por sua vez, volta a estar à disposição da comissão técnica e retorna para a lateral-esquerda.

Portanto, a provável escalação do Santos para o duelo contra o Ceará tem: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Gonzalo Escobar; Sandry Pituca e Giuliano; Patati, Otero e Furch.

Carille foi obrigado a modificar a escalação do Santos para o duelo contra o Ceará (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogadores do Santos pendurados

JP Chermont – lateral-direito

Hayner – lateral-direito

Tomás Rincón – meio-campista

Willian – meio-campista

Jogadores do Santos lesionados