No que depender da superstição, o Santos vencerá o Grêmio, neste domingo (20), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, depois de quase dois meses longe do time, a torcida do Alvinegro praiano levou sal grosso para o confronto conta o Tricolor e arremessou em direção ao ônibus da equipe ainda no pré-jogo.