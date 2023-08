Na estreia da Arena MRV, o Santos foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-MG e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Paulinho fez os gols da partida. O Peixe teve chances para empatar a partida no primeiro tempo, mas pecou no capricho e saiu de Belo Horizonte sem pontuar. Veja as notas dos jogadores do Santos.