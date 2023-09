O Santos perdeu, por 3 a 0, para o Cruzeiro, em plena Vila Belmiro, nesta quinta-feira (14). Com uma escalação do treinador Diego Aguirre que não funcionou em momento algum, o Peixe viu o 'script' da temporada se repetir em mais uma noite de 'pesadelos' para o seu torcedor. Veja as atuações dos jogadores do Peixe!