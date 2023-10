- Jogo manchado pela arbitragem. Não consigo entender. Antes parecia tudo muito claro, principalmente no lance do Marlon. É inconcebível marcar um pênalti como aquele. Não dá para a gente entender como alguém consegue marcar um pênalti com tanta clareza em uma disputa. Se encostar na área é pênalti. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado. A pontuação tem muito a ver com o fato do Fluminense ser prejudicado - disse o comandante do Tricolor.