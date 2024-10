Palpite: Wolverhampton x Manchester City – Campeonato Inglês – 20/10/2024

Jeremy Doku comemora o gol em Manchester City x Watford no Etihad stadium (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Sendo um dos únicos dois clubes ainda invictos na atual temporada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Wolverhampton na 8ª rodada, adversário este que aparece na lanterna da tabela. O jogo começa às 10h (de Brasília) de domingo (20). As equipes se encontram no Molineux Stadium, em Wolverhampton, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Wolverhampton x Manchester City

Dono de uma terrível campanha inicial na Premier League, o Wolverhampton segue na lanterna da tabela com apenas um ponto somado. Do outro lado, o Manchester City segue provando o porque é o grande favorito ao título pela quinta vez consecutiva na competição, seguindo na briga pela liderança.

Não há maiores razões para crermos em um resultado diferente. Enquanto temos o melhor ataque da competição atuando como visitante, temos a defesa mais vazada do torneio atuando como mandante, sendo pouco provável que o City não balance as redes do Wolverhampton algumas vezes durante os 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Wolverhampton e seu desempenho atual

O Wolverhampton tem um início de Premier League que nem mesmo seu torcedor mais pessimista poderia imaginar. O único ponto conquistado pelo clube na atual edição foi na terceira rodada, quando empatou por 1 a 1 contra o Nottingham Forest.

Nas outras seis rodadas, foi derrotado em todas as oportunidades. Para agravar ainda mais a situação da equipe, tem sofrido derrotas expressivas, como por exemplo o 6 a 2 contra o Chelsea e o 5 a 3 diante do Brentford.

Por este motivo, além de seguir na última posição da tabela com apenas um ponto somado, também é dono da defesa mais vazada ao final da 7ª rodada, com 21 gols sofridos.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City tem enfrentado mais problemas do que o habitual no setor defensivo. Com oito tentos sofridos, a equipe tem média superior a um gol sofrido por rodada, algo incomum para os padrões do clube nas últimas temporadas.

No entanto, o ataque comandado por Erling Haaland segue a todo vapor. Com 17 gols marcados, tem a linha ofensiva mais eficiente até o momento da Premier League, tendo balançado a rede em todas as rodadas que disputou.

Na tabela, o atual tetracampeão consecutivo do Campeonato Inglês aparece na vice-liderança com 17 pontos somados. Sua trajetória é marcada por cinco vitórias e dois empates, sendo ainda um dos únicos dois clubes invictos nesta edição.