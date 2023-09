Quando visitou o Sheffield United no estádio Bramall Lane, venceu por 2 a 1. Apesar do placar apertado, o City bombardeou a defesa do time da casa e não faltaram chances para fazer gols. Contudo, abriu o caminho para o sucesso com Erling Haaland, 63’, e The Blades empataram com Jayden Bogle. O Manchester City ampliou com Rodri, 88’, e confirmou a vitória.