Palpite: West Ham x Manchester City – Campeonato Inglês – 31/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Depois de conquistar duas vitórias consecutivas, o atual tetracampeão consecutivo da Premier League, Manchester City, aparece na liderança desta edição. Seu oponente desta rodada, West Ham, somou seus primeiros três pontos na última aparição. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de sábado (31). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Londres, em Londres, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite West Ham x Manchester City

Apesar de ter sido derrotado na estreia do Campeonato Inglês, o West Ham não se intimidou e buscou a vitória na rodada seguinte, superando o Crystal Palace por 2 a 0. Do outro lado, o Manchester City atropelou, de virada, o Ipswich por 4 a 1 na rodada anterior, sendo neste momento o líder da tabela.

Mesmo atuando como visitante, o elenco comandado por Pep Guardiola costuma dominar as principais ações da partida. Diante de um West Ham que não tem tido performances tão robustas no Estádio Olímpico de Londres, é o grande favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

West Ham e seu desempenho atual

O West Ham foi uma das equipes que chegou como uma incógnita para a atual edição da Premier League. Isso porque, nos cinco amistosos de preparação que realizou na pré-temporada, conseguiu apenas uma vitória durante o tempo regulamentar.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, teve pela frente o Aston Villa. Mesmo atuando no Estádio Olímpico de Londres, o clube visitante foi mais eficiente com os 49% da posse de bola a seu favor, vencendo o West Ham por 2 a 1.

Todavia, a equipe não se abalou na rodada seguinte. Mesmo atuando como visitante no Selhurst Park, desbancou o temido Crystal Palace por 2 a 0, com gols assinalados por Soucek e Bowen.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City prova logo no início da temporada, mais uma vez, o porque é o principal candidato ao quinto título consecutivo da Premier League. Já na estreia, visitou o Chelsea e venceu, sem maiores problemas, por 2 a 0.

Na rodada seguinte, encarou o recém-chegado da segunda divisão do futebol inglês, Ipswich, e levou um susto logo aos 7 minutos. No Etihad Stadium, Szmodics recebeu passe de Johnson e abriu o placar para o clube visitante.

Porém, nunca comemore antes da hora contra o qualificado elenco comandado por Pep Guardiola. Em 10 minutos, o Manchester City não apenas virou, como fez três gols, fazendo 3 a 1 aos 17’ de jogo. Na segunda etapa, Erling Haaland finalizou seu hat-trick e deu o triunfo aos Citizens pelo placar final de 4 a 1.