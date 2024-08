Palpite: West Ham x Aston Villa – Campeonato Inglês – 17/8/2024

BEN STANSALL / AFP







Publicada em 17/08/2024 - 04:00

Depois de realizar uma campanha surpreendente na edição anterior do Campeonato Inglês, o Aston Villa visita o West Ham na primeira rodada da temporada 2024/2025 da Premier League. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (17). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Londres, em Londres, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite West Ham x Aston Villa

Dono de uma trajetória ruim e abaixo das expectativas na temporada passada, o West Ham busca resultados mais robustos nas próximas competições. Do outro lado, o Aston Villa chega com a moral elevada após realizar uma campanha robusta na edição anterior da Premier League, tendo terminado na quarta posição e garantido vaga na próxima Liga dos Campeões.

Apesar do momento do Aston Villa ser mais consistente, é inegável que o West Ham cresce no Estádio Olímpico de Londres. Ainda que haja uma excelente possibilidade das duas equipes marcarem, o jogo deve terminar empatado, devido a semelhança técnica entre os elencos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

West Ham e seu desempenho atual

O West Ham decepcionou seus torcedores na temporada passada. Com resultados abaixo das expectativas na Premier League, sequer terminou entre os seis primeiros colocados, e por consequência, não disputará torneios organizados pela UEFA nesta temporada.

Nos amistosos preparatórios para as próximas competições em território inglês, a equipe iniciou com resultados regulares, empatando com o Ferencvaros e vencendo o Dag & Red.

No entanto, ao enfrentar companheiros da divisão de elite do futebol inglês, foi derrotado pelo Wolverhampton e Crystal Palace pelo placar de 3 a 1. Na última vez que entrou em campo, ficou no empate por 2 a 2 contra o Celta de Vigo, finalizando sua preparação para a temporada 2024/2025.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa surpreendeu até mesmo o seu torcedor mais otimista na temporada passada. Terminou na quarta posição na acirradíssima Premier League, garantindo vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

No entanto, teve atuações pouco convincentes nos amistosos disputados na pré-temporada. Apesar das vitórias sob o Walsall e Trnava nos dois primeiros, não teve performances robustas ao enfrentar equipes de maior qualidade técnica.

Nos cinco confrontos mais recentes, encarou o Columbus Crew, Leipzig, Club America, Athletic Bilbao e Borussia Dortmund, respectivamente. Destes, foi capaz de vencer apenas o Athletic Bilbao, sendo derrotado contra os outros quatro adversários.