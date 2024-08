Palpite: Vitória x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 3/8/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar do triunfo na última rodada, o Vitória não vive um bom momento na competição, seguindo dentro do Z4. Seu oponente, Cuiabá, também passa por um momento conturbado e continua na zona de degola. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (3). As equipes se encontram no Estádio do Barradão, em Salvador. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Vitória x Cuiabá

Mesmo vencendo em sua aparição mais recente, o Vitória segue dentro da zona de rebaixamento, apesar de ser o primeiro colocado no Z4. Do outro lado, o Cuiabá aparece logo atrás do clube baiano, vindo de uma sequência de apenas um triunfo nas últimas oito rodadas da competição.

As duas equipes passam por um momento de insegurança e de resultados pouco convincentes nas aparições mais recentes. Por este motivo, é arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos clubes, sendo a igualdade ao final dos 90 minutos o resultado mais indicado. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Vitória e seu desempenho atual

O Vitória surpreendeu ao vencer sua última rodada. Isso porque, encarou o atual bicampeão brasileiro, Palmeiras, no Allianz Parque. Mesmo atuando como visitante, conseguiu um triunfo por 2 a 0, aproveitando o desgaste físico de seu oponente, que tem o calendário cheio.

Mesmo assim, antes do surpreendente triunfo, vinha de uma péssima sequência. Entre a 13ª e a 19ª rodada, foi capaz de vencer uma única partida, perdendo nas outras seis oportunidades.

Agora, o clube baiano aparece na 17ª posição com 18 pontos conquistados. Após 20 partidas, protagonizou uma trajetória marcada por cinco vitórias, três empates e doze derrotas.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá desperdiçou uma incrível oportunidade de se livrar da zona de rebaixamento na 18ª rodada. Tendo o mando de campo contra o penúltimo colocado, Fluminense, era o favorito aos três pontos na Arena Pantanal.

Mesmo assim, em jogo bastante equilibrado que cada equipe teve 50% da posse de bola, foi derrotado por 1 a 0. O único tento da partida foi assinalado por Kaua Elias, que aproveitou assistência de Jhon Arias e balançou as redes.

Já na última vez que entrou em campo, desandou de vez ao perder seu confronto como mandante, desta vez diante do Atheltico-PR. No confronto em questão, chegou a estar em desvantagem por 2 a 0, mas diminuiu com Deyverson no último lance do jogo.