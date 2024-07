Palpite: Vitória x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 11/7/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Vindo de outra atuação sólida na rodada anterior, o Botafogo voltou a vice-liderança do Brasileirão, podendo chegar ao topo da tabela caso confirme o favoritismo contra o Vitória. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (11). As equipes se encontram no Estádio do Barradão, em Salvador. Assista no Premiere.

Palpite Vitória x Botafogo

Apesar dos três pontos conquistados na rodada anterior, o Vitória segue ameaçado pela zona de rebaixamento na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, o Botafogo segue na cola do líder, Flamengo, e pode ultrapassar seu rival caso vença este confronto e o Rubro-Negro empate ou perca sua partida.

Embalado com outra atuação sólida na última vez que entrou em campo, o clube carioca é o favorito no confronto. Diante de um clube baiano ameaçado pelo Z-4, entra menos pressionado em campo e deve comandar as principais ações da partida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo”.

Palpite Final: Botafogo

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Vitória e seu desempenho atual

O Vitória começou a temporada da melhor forma possível em 2024, sendo de forma surpreendente o grande campeão do estadual baiano, depois de superar seu arquirrival, Bahia, na decisão do torneio.

No entanto, a divisão de elite do futebol brasileiro tem sido dura para a equipe. Na 15ª colocação, segue beirando a zona de rebaixamento com 15 pontos somados ao final da 15ª rodada.

Em uma trajetória de quatro vitórias, três empates e oito derrotas, possui apenas três pontos a mais em relação ao Corinthians, que é o atual primeiro colocado do Z-4.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo segue com mais uma performance convincente no primeiro turno da Série A do Brasileirão. Vale lembrar, que o Fogão foi campeão do 1º turno da competição no ano passado, mas acabou cedendo o título ao Palmeiras após péssima campanha no segundo turno em 2023.

Neste momento, ocupa a vice-liderança com 30 pontos somados ao final da 15ª rodada, resultado de uma trajetória sólida com nove vitórias, três empates e apenas três derrotas.

Na última vez que entrou em campo, fez jus ao mando de campo no Estádio Olímpico Nilton Santos e surpreendeu o Galo. Em confronto dominado pelo Fogão, o clube carioca venceu por 3 a 0, com tentos assinalados por Luiz Henrique, Cuiabano e Savarino na partida.