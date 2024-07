Palpite: Venezuela x Canadá – Copa América – 5/7/2024

Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Dona de uma surpreendente trajetória no Grupo B, a Venezuela inicia sua campanha no mata-mata contra a Seleção Canadense. O jogo começa às 22h (de Brasília) da sexta-feira (5). As equipes se encontram no AT&T Stadium em Dallas, Estados Unidos. Assista no SporTV e Globo.

Palpite Venezuela x Canadá

Surpreendendo até mesmo o seu torcedor mais otimista, a Venezuela avançou às quartas de final da Copa América com 100% dos pontos conquistados no Grupo B. Do outro lado, o Canadá faz história e garante vaga nos playoffs logo na primeira vez que disputa esta competição.

O Canadá tem conseguido mostrar um sistema defensivo organizado e só foi vazado na competição pelo poderoso elenco da Argentina. Da mesma forma a Seleção Venezuelana, que sofreu apenas um gol. Por este motivo, o jogo deve ser truncado e com poucas oportunidades para os dois lados, sendo a igualdade o resultado mais provável. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Venezuela e seu desempenho atual

A Venezuela não chegou com as expectativas elevadas para sua campanha na atual edição da Copa América. Afinal, perdeu para a Itália e empatou contra o modesto elenco da Guatemala nos dois amistosos preparatórios para a competição.

No entanto, realizou uma brilhante trajetória na fase de grupos. Se iniciou com uma vitória motivadora, de virada, por 2 a 1 contra a Seleção Equatoriana.

Na rodada seguinte, surpreendeu a Seleção Mexicana por 1 a 0, com gol assinalado de pênalti por Rondon. Por fim, precisava apenas do empate contra a Jamaica na última rodada para assegurar a liderança do Grupo B. Mesmo assim, goleou sua oponente por 3 a 0 e avançou com 100% de aproveitamento.

Canadá e sua última performance

O Canadá surpreendeu em sua primeira campanha na fase inicial da Copa América. Logo na rodada inaugural, teve a infelicidade de cruzar o caminho da favorita ao título e atual campeã, Argentina, e acabou derrotado por 2 a 0.

Mesmo assim, não se abalou na rodada seguinte e confirmou seus primeiros três pontos contra a Seleção Peruana, vencendo sua adversária por 1 a 0 com gol assinalado por Jonathan David.

Por fim, tinha a vantagem do empate contra o Chile na última rodada para assegurar vaga nas quartas de final. Sabendo disso, atuou na retranca e a tática surtiu efeito, ficando na igualdade sem gols ao fim dos 90 minutos.