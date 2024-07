Palpite: Vasco x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 10/7/2024

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Após duas vitórias importantes na competição, o Vasco busca a zona de classificação para a Sul-Americana contra o Corinthians, feito que será atingido caso confirme o favoritismo nesta rodada. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram em São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Vasco x Corinthians

Após a vitória surpreendente na rodada anterior contra o Internacional, o Vasco da Gama busca seu terceiro triunfo consecutivo diante do Timão. Enquanto isso, o Corinthians segue em crise na atual temporada e vem de goleada sofrida na jornada anterior.

Embalado com triunfos convincentes nas rodadas recentes, o Gigante da Colina dificilmente desperdiçará algum ponto contra o Timão, tendo em vista o estado crítico que o clube paulista se encontra na atual temporada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite Final: Vasco

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Deseja apostar no Brasileirão? Faça seu cadastro usando o código de afiliado Betnacional

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco atravessou uma péssima fase no Brasileirão recentemente. Após ter conquistado apenas uma vitória entre a 7ª até a 13ª rodada, foi considerado um forte candidato a ser rebaixado para a Série B do Brasileirão em 2025.

No entanto, espantou a sequência ruim e iniciou sólidas performances nas rodadas mais recentes. Contra o Fortaleza em São Januário e diante do Internacional no Beira-Rio, somou 100% dos pontos disputados.

Dessa forma, se distanciou da zona de rebaixamento. Agora, ocupa a 13ª colocação com 17 pontos conquistados, provenientes de uma trajetória com cinco vitórias, dois empates e oito derrotas.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians segue em crise na atual temporada. Na rodada mais recente, foi atropelado pelo Cruzeiro no Estádio do Mineirão. Em confronto controlado para o clube mineiro, o Timão acabou derrotado por 3 a 0.

Agora, o Alvinegro passa a ser um dos candidatos a ser rebaixado para a Série B em 2025. Com 12 pontos somados em quinze partidas disputadas, realiza uma trajetória com duas vitórias, seis derrotas e sete empates.

Estatisticamente, apresenta números pouco convincentes nos dois principais setores do campo, resultado de doze gols marcados e vinte sofridos.