Palpite: Vasco x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 3/8/2024

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Voltando a figurar na metade inferior da tabela, o Vasco terá pela frente o Bragantino na 21ª rodada do Brasileirão, adversário este que vive um momento ruim na temporada. O jogo começa às 19h (de Brasília) de sábado (3). As equipes se encontram no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Vasco x Bragantino

Sem vencer há três jogos, o Vasco da Gama volta a viver um momento preocupante na temporada, apesar de estar longe da zona de rebaixamento na Série A. Do outro lado, o Bragantino venceu apenas uma das últimas seis rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, se distanciando cada vez mais do G6.

Ainda que o clube carioca venha de uma sequência de três partidas sem vitória, atuou como visitante em todas elas. Agora, volta a ter o mando de campo em São Januário, onde costuma ter performances mais robustas e consistentes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite Final: Vasco vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba como funciona a Betano Brasil

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco conseguiu um resultado importante na última vez que entrou em campo. No confronto em questão, disputou o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, onde atuou como visitante contra o Atlético Goianiense.

Chegou a sofrer o primeiro gol logo aos 7’, com Rodriguez balançando a rede a favor do Atlético-GO. Porém, o Gigante da Colina não se deu por vencido e buscou a igualdade há dois minutos do fim, com Pablo Vegetti.

No Campeonato Brasileiro, a equipe perdeu as duas últimas rodadas disputadas. No entanto, segue cumprindo as expectativas de seus torcedores, estando na 11ª colocação ao final da 20ª, tendo 23 pontos somados.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino vive seu pior momento na temporada atual. Apesar de ter se classificado recentemente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, encaminhou sua eliminação na Copa do Brasil na última vez que entrou em campo.

Na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, visitou o Athletico-PR na Ligga Arena. Chegou a ter 67% da posse de bola ao final dos 90 minutos, mas foi menos efetivo com a pelota no pé e acabou derrotado por 2 a 0.

No Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta faz uma campanha abaixo das expectativas. Na 10ª posição, foi capaz de somar 25 pontos, que foram provenientes de sete vitórias, quatro empates e sete derrotas ao longo de sua campanha.