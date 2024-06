Palpite: Vasco x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 29/6/2024

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Em péssimo momento, o Vasco tenta se redimir neste clássico carioca contra o Botafogo, em partida que uma vitória afastaria o Gigante da Colina do Z4. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (29). As equipes se encontram no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Vasco x Botafogo

Nem mesmo a maiúscula goleada sobre o Tricolor Paulista foi capaz de dar uma sequência positiva ao Vasco, que voltou a ser derrotado na última vez que entrou em campo. Do outro lado, o Botafogo voltou a vencer na partida passada, seguindo na briga pelo topo da tabela.

Uma vitória neste clássico pode mudar definitivamente o destino do Vasco na competição. Ainda que o momento do Botafogo seja superior na temporada, o Gigante da Colina mostrou grande qualidade ofensiva na última vez que atuou em São Januário, sendo provável que saia mais uma vez com a vitória diante de seu rival. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite Final: Vitória do Vasco

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

O Betano app é um dos melhores do mercado; confira a avaliação do aplicativo de aposta.

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco deu fim a uma sequência de quatro rodadas sem vitória na Série A do Brasileirão na 11ª rodada. Na partida em questão, superou o São Paulo, de virada, por expressivos 4 a 1 dentro do Estádio São Januário.

No entanto, voltou a ser derrotado na partida mais recente. Visitando o Bahia na Arena Fonte Nova, fazia um jogo relativamente equilibrado até o fim da primeira etapa, em jogo que estava empatado em 1 a 1.

No entanto, David realizou uma entrada grosseira e foi expulso do clube carioca no começo do segundo tempo. Aproveitando a vantagem numérica de jogadores, o Bahia pressionou e encontrou o gol da vitória há quatro minutos do fim, com Estupinan.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo caminha para ser mais uma vez um forte candidato ao título do Brasileirão. Na terceira colocação, tem 23 pontos conquistados ao final da 12ª rodada, tendo apenas um ponto a menos que o líder, Flamengo, que segue com 24 após ter sido derrotado na partida passada.

O Fogão vinha de duas rodadas sem vitória até sua última aparição, já que havia empatado em pleno Nilton Santos contra o Athletico-PR e perdido em Santa Catarina contra o Criciúma.

Porém, não se abalou e voltou a vencer ao atuar com o mando de campo contra o Bragantino. Na partida, levou o primeiro gol aos 7 minutos da primeira etapa; no entanto, em dia inspirado de Carlos Eduardo, o meio-campista do Botafogo marcou os dois gols que deram a virada por 2 a 1 ao clube carioca.