Palpite: Valencia x Barcelona – Campeonato Espanhol – 17/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Buscando campanhas mais robustas na atual temporada, o Barcelona terá como seu primeiro adversário no Campeonato Espanhol o Valencia. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) de sábado (17). As equipes se encontram no Estádio de Mestalla, em Valência, Espanha. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Valencia x Barcelona

Apesar de tradicionalmente ser um elenco de boa qualidade técnica, o Valencia teve atuações pouco convincentes nas últimas vezes que entrou em campo. Do outro lado, o Barcelona vinha de sólidas performances nos primeiros amistosos preparatórios na pré-temporada, mas finalizou da pior forma possível, perdendo o último deles de goleada contra o Monaco.

Apesar do amplo favoritismo apontado para o Barça nas casas de apostas, apostar no triunfo do clube catalão pode ser arriscado. A equipe chega abalada para sua estreia, levando uma goleada no último amistoso disputado contra o Monaco e atuando como visitante contra um adversário de bom nível técnico. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Valencia e seu desempenho atual

O Valencia sempre é um forte candidato a brigar por vaga nas seis primeiras posições do Campeonato Espanhol. Por este motivo, os torcedores do clube consideraram uma campanha ruim na temporada passada, onde a equipe terminou na nona posição.

Em seus amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, decepcionou na maioria de suas performances. Chegou a ostentar uma sequência de cinco jogos sem triunfo, tendo três derrotas e dois empates neste período.

Apenas na aparição mais recente da equipe, conseguiu voltar a vencer. Em seu último amistoso antes dos jogos oficiais, superou o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 3 a 2.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona dispensa apresentações. Um dos clubes mais tradicionais do mundo, teve uma campanha abaixo das expectativas na temporada passada. Seu maior feito em 2023/2024 foi ser vice-campeão do Campeonato Espanhol, ficando atrás apenas de seu arquirrival, Real Madrid.

Nos amistosos preparatórios para as próximas competições, iniciou com atuações convincentes. Após vencer o Olot, empatou com o Manchester City em 2 a 2 e superou o Real Madrid por 2 a 1, no El Clásico disputado nos Estados Unidos.

Porém, não conseguiu repetir as boas performances na reta final de preparação. Empatou em 2 a 2 contra o Milan e foi humilhado pelo Monaco, da França, por 3 a 0.