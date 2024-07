Palpite: Uruguai x Brasil – Copa América – 06/07/2024

(Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Depois de uma campanha ruim na fase de grupos, o Brasil terá a difícil missão de encarar o Uruguai nas quartas de final, adversário que conquistou todos os nove pontos disputados no Grupo C. O jogo começa às 22h (de Brasília) de sábado (6). As equipes se encontram no Allegiant Stadium, em Nevada, Estados Unidos. Assista na Globo e SporTV.

Palpite Uruguai x Brasil

Chegando às quartas de final com 100% de aproveitamento, o Uruguai finalizou sua trajetória na fase inicial batendo o anfitrião da Copa América, Estados Unidos, por 1 a 0. Do outro lado, o Brasil sequer conseguiu terminar na liderança do Grupo D, tendo que se contentar com a vice-liderança após empatar duas das três rodadas disputadas.

A péssima performance da Seleção Brasileira na última vez que entrou em campo faz com que os uruguaios sejam os favoritos neste embate. Sem Vinicius Júnior, que irá cumprir a suspensão do terceiro cartão amarelo, os brasileiros devem ter ainda menos ação ofensiva no confronto. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Uruguai”.

Palpite Final: Vitória do Uruguai

Uruguai e seu desempenho atual

O Uruguai cumpriu as expectativas de seus torcedores na fase inicial desta competição. Com boas performances desde as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os uruguaios só possuem uma derrota nas últimas dez vezes que entraram em campo.

Na Copa América, começou sua trajetória de forma avassaladora. Venceu o Panamá por 3 a 1 e a Bolívia por 5 a 0, apresentando uma média de quatro gols assinalados a cada 90 minutos jogados.

No confronto final, encontrou pouca motivação para balançar a rede de seu adversário, já que precisava apenas do empate para terminar na liderança do Grupo C. Mesmo assim, venceu por 1 a 0 e avançou com 100% de aproveitamento.

Brasil e sua última performance

O Brasil segue apresentando um futebol pouco encantador. Apesar de invicto desde a chegada de Dorival Júnior ao comando da seleção, protagonizou quatro empates nas sete partidas disputadas.

Em sua campanha pela Copa América, iniciou da pior forma possível, onde ficou apenas no empate sem gols contra a modesta Seleção Costarriquenha.

Na segunda rodada, conseguiu administrar o jogo contra a Seleção Paraguaia e venceu facilmente por 4 a 1. No entanto, enfrentou a Colômbia e chegou a abrir o placar com gol de Raphinha no começo da partida, mas foi dominado por um sistema tático organizado dos colombianos e cedeu o empate por 1 a 1, ficando com a vice-liderança do Grupo D.