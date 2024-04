Palpite: Union Berlin x Bayern de Munique – Campeonato Alemão – 20/4/2024

Photo by Michaela STACHE / AFP







Publicada em 20/04/2024 - 01:06

Após a vitória do Bayer Leverkusen, os Bávaros chegaram para a reta final do Campeonato Alemão sem chances de título. Porém, ainda tem chances de sair do G4, precisando encarar com seriedade o confronto contra o Union Berlin, na 30ª rodada da competição. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de sábado (20). E as equipes se encontram no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim, Alemanha. Assista no ONEFOOTBALL.

Palpite Union Berlin x Bayern de Munique

Ainda com chances de ser rebaixado na reta final da competição, o Union Berlin não pontua há duas rodadas consecutivas. Enquanto isso, o Bayern de Munique não possui chances de título, mas chega motivado após ter conquistado vaga na semifinal da Liga dos Campeões.

Ainda com razões para pontuar na reta final da competição, o Bayern de Munique deve encarar o confronto com seriedade. Tendo um elenco de maior qualidade técnica, aparece como grande favorito diante do Union Berlin. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayern de Munique”.

Union Berlin e seu desempenho atual

O Union Berlin é apenas o 13º colocado no Campeonato Alemão. Apesar de remotas, as chances do clube ser rebaixado para a segunda divisão da competição ainda existem, tendo que encarar com seriedade a reta final.

Sem vencer há três rodadas na sequência, a equipe soma 29 pontos ao final da 29ª jornada, tendo uma campanha marcada por oito vitórias, cinco empates e dezesseis derrotas.

Na mais recente delas, visitou o Augsburg. No confronto, chegou a ter maior posse de bola (51%), mas menos efetividade na hora de balançar a rede, onde acabou superado por 2 a 0.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique chega em “luto” por ter perdido a chance de conquistar o título do Campeonato Alemão pelo 12º ano consecutivo, mas em festa por ter garantido vaga recentemente na semifinal da Liga dos Campeões.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o Arsenal, no Allianz Stadium, depois de ter empatado o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões em 2 a 2.

No confronto contra os Gunners, marcado por números semelhantes e grande equilíbrio técnico, os Bávaros levaram a melhor por 1 a 0, sendo o único gol da partida assinalado por Joshua Kimmich, aos 63 minutos.