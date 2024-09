Palpite: Ucrânia x Albânia – Liga das Nações da Europa – 7/9/2024

(ANDY BUCHANAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Dentro da Liga B, a Ucrânia é uma forte candidata a brigar por vaga na liderança do Grupo 1. Sua adversária da primeira rodada, Albânia, terá como principal objetivo se manter nesta divisão da Liga das Nações. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de sábado (7). As equipes se encontram no Generali Arena, em Praga, República Tcheca. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Ucrânia x Albânia

Depois de realizar uma campanha abaixo das expectativas na última competição oficial, a Ucrânia tentará pela segunda edição consecutiva alcançar a Liga A da Liga das Nações. Do outro lado, a Albânia esteve na Liga B na edição 2022/2023, tendo mais uma vez como principal objetivo se manter nesta divisão do torneio.

Na última competição que as duas seleções fizeram parte (Euro 2024), ambas não realizaram uma boa campanha e foram eliminadas na fase de grupos. No entanto, a Seleção Ucraniana mostrou maior organização tática e qualidade no setor defensivo, sendo a favorita aos três pontos nesta estreia. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Ucrânia”.

Palpite Final: Ucrânia vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ucrânia e seu desempenho atual

A Ucrânia começou bem a temporada atual. Em março de 2024, garantiu vaga no evento principal da Euro 2024 através da repescagem, depois de superar as seleções da Bósnia e Herzegovina e a Islândia nos dois jogos decisivos.

Posteriormente, teve resultados considerados medianos nos três amistosos de preparação que realizou no mês de junho, tendo um empate, uma derrota e uma vitória contra as seleções da Alemanha, Polônia e Moldávia, respectivamente.

Na Euro 2024 que também teve sua fase inicial realizada em junho, decepcionou na estreia ao perder por 3 a 0 contra a Romênia. Mesmo assim, conseguiu resultados melhores ao vencer a Eslováquia e empatar com a Bélgica, mas não foi o suficiente para alcançar as oitavas de final.

Albânia e sua última performance

A Albânia deu “sorte” na última edição da Liga das Nações. Figurando na Liga B em 2022/2023, caiu em grupo com a Rússia, Islândia e Israel. No entanto, os russos não atuaram na competição e os albaneses garantiram vaga na segunda divisão com apenas 2 pontos somados em quatro partidas disputadas.

Neste ano, a Seleção Albanesa iniciou com performances consideradas regulares e medianas nos amistosos internacionais. Dos quatro jogos disputados que marcaram a preparação para a Eurocopa, foram duas derrotas e duas vitórias.

Todavia, realizou uma pífia apresentação na Euro 2024. Na fase de grupos, caiu no “grupo da morte” ao realizar jogos contra a Itália, Croácia e Espanha. Com um empate e duas derrotas, foi capaz de somar apenas um ponto e ficou de fora das oitavas de final.