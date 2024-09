Palpite: Tottenham x Qarabag – Liga Europa – 26/9/2024

(Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Principal cotado ao troféu da Liga Europa segundo as casas de apostas, o Tottenham terá o mando de campo na estreia. Seu primeiro oponente será o Qarabag, que é o atual campeão da divisão de elite do futebol azeri. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (26). As equipes se encontram no Hotspur Stadium, em Tottenham, Inglaterra. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Tottenham x Qarabag

Com atuações consistentes na temporada, o Tottenham chega como um dos principais cotados ao troféu da Liga Europa, por ser também um dos elencos de maior orçamento nesta competição. Enquanto isso, o Qarabag segue sendo de forma disparada o principal clube da atualidade no futebol azeri, mas deve ter dificuldade em realizar uma grande campanha na Liga Europa.

São equipes de níveis diferentes que devem brigar por objetivos diferentes nesta competição. Forte candidato ao título e tendo o apoio de sua torcida no Hotspur Stadium, é difícil imaginar que o Tottenham irá desperdiçar algum ponto nesta estreia contra o clube azeri. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham vence”.

Palpite Final: Tottenham vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Tottenham e seu desempenho atual

O Tottenham não teve performances tão consistentes no início da atual temporada. Nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês, havia conquistado apenas uma vitória, quando goleou o Everton por 4 a 0 no Hotspur Stadium.

Porém, realizou duas atuações convincentes nas últimas vezes que entrou em campo. Em partidas válidas pela estreia da Copa da Liga Inglesa e a 5ª rodada da Premier League, venceu o Coventry e o Brentford, respectivamente.

Os Spurs garantiram vaga nesta competição após terem realizado uma trajetória sólida na última edição da Premier League. Na campanha em questão, terminou na quinta posição ao final das 38 rodadas disputadas.

Qarabag e sua última performance

O Qarabag é de forma disparada a principal equipe do Azerbaijão dos últimos anos. Nas últimas onze edições da divisão de elite do futebol azeri, venceu dez delas, incluindo a mais recente.

Por ser o atual campeão do torneio, garantiu vaga na fase de qualificação da Liga dos Campeões da UEFA, onde tentou vaga na principal competição de clubes da Europa na atualidade.

Chegou a vencer a primeira rodada qualificatória contra o Ludogorets por 7 a 2, mas não foi páreo ao cruzar o caminho do Dinamo Zagreb. Em confronto contra o clube croata, foi derrotado por 5 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).