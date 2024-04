Palpite: Tottenham x Nottingham Forest – Campeonato Inglês – 7/4/2024

(Foto: Divulgação/Premier League)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Em busca do G4, os Spurs recebam o Nottingham Forest na reta final da Premier League

Na busca incessante para terminar nas quatro primeiras colocações, o Tottenham encara o Nottingham Forest, que vive um momento de instabilidade e briga para não cair. O jogo começa às 14h (de Brasília) de domingo (7). E as equipes se encontram no Hotspur Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Tottenham x Nottingham Forest

Ainda que não tenha vencido a última rodada, o Tottenham conquistou a maioria dos pontos disputados nas cinco aparições mais recentes no Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Nottingham Forest venceu sua aparição mais recente, mas continua sendo ameaçado pela zona de degola da competição.

Muito superior tecnicamente, é esperado uma atuação muito mais robusta e sólida dos mandantes no Hotspur Stadium. Encarando uma equipe que beira a zona de rebaixamento, o Tottenham terá uma excelente chance de somar mais três pontos nesta reta final. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Tottenham

​- 1.44 na bet365

- 1.40 na Betano

- 1.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja ranking com os sites de apostas confiáveis para suas bets esportivas.

Tottenham e seu desempenho atual

O Tottenham segue realizando uma temporada sólida e cumpre as expectativas de seus torcedores no Campeonato Inglês. Na quinta colocação da Premier League, figura atrás apenas do Liverpool, Arsenal, Manchester City e Aston Villa.

Porém, seu principal objetivo ao fim das 38 rodadas é terminar no G4. E a equipe depende apenas de si mesmo para confirmar este feito, já que possui apenas dois pontos a menos que o quarto colocado, Aston Villa, e tem uma rodada a menos disputada.

Na atuação mais recente dos Spurs, desperdiçaram a oportunidade de acumularem mais três pontos na competição. Isso porque, saíram na frente do marcador contra o West Ham com gol de Johnson aos 5 minutos, mas cederam o empate aos 20 minutos, decretando o placar final em 1 a 1.

Nottingham Forest e sua última performance

O Nottingham Forest faz uma campanha inconsistente e muito abaixo das expectativas na atual temporada da Premier League. Beirando a zona de rebaixamento, possui apenas três pontos em relação ao Luton, que é o primeiro colocado do Z4.

Mesmo assim, a sequência mais recente do elenco é considerada uma das melhores da atual temporada. Isso porque, após os empates em 1 a 1 contra as equipes do Luton Town e Crystal Palace na 29ª e 30ª rodada, voltou a somar três pontos em sua aparição mais recente.

No confronto em questão, conquistou um resultado impressionante no City Ground contra o Fulham. Na primeira etapa, abriu 3 a 0 no marcador com gols de Hudson-Odoi, Wood e Gibbs-White, encaminhando o triunfo ainda antes do intervalo. Nos 45 minutos finais, os visitantes diminuíram o prejuízo com Adarabioyo aos 49’, mas o resultado final foi decretado em 3 a 1 a favor do Nottingham.