Palpite: The Strongest x Peñarol – Copa Libertadores – 21/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

O Peñarol não desperdiçou o mando de campo no jogo de ida e destruiu o clube boliviano por 4 a 0. Agora, o The Strongest precisa vencer o duelo de volta por pelo menos quatro gols de diferença, resultado que levaria a disputa para as penalidades máximas. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (21). As equipes se encontram no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.

Palpite The Strongest x Peñarol

Tentando recuperar o protagonismo no Campeonato Boliviano, o The Strongest acaba de ser atropelado no jogo de ida da Liberta, estando em um momento conturbado na temporada. Enquanto isso, o Peñarol vive uma grande fase no Campeonato Uruguaio e também na Copa Libertadores, seguindo com atuações sólidas nas duas competições que segue disputando o título.

Ainda que o confronto seja disputado na altitude boliviana, o Peñarol conta com um elenco mais qualificado tecnicamente. Não precisando da vantagem no marcador, deve adotar uma postura retraída e sair com a igualdade neste jogo de volta. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

The Strongest e seu desempenho atual

O The Strongest mostrou, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, que depende da altitude boliviana para ter boas performances em competições continentais.

Diante do Peñarol, visitou o clube uruguaio no Campeón del Siglo e foi humilhado nos 90 minutos. Ao final da partida, não finalizou uma vez sequer no gol de seu adversário, além de ter sido derrotado por 4 a 0.

Ao menos, faz uma atuação dentro das expectativas no Campeonato Boliviano. Na fase “Encerramento” da competição, é o vice-líder da tabela ao final da décima rodada, tendo 21 pontos somados.

Peñarol e sua última performance

O Peñarol ostenta uma sequência de seis partidas consecutivas sem ser derrotado durante o tempo regulamentar. Na mais recente, empatou sem gols contra o Cerro Largo, na fase “Encerramento” do Campeonato Uruguaio.

Vale lembrar ainda, que o Peñarol disputou, recentemente, a decisão da fase “Intermedio” do Campeonato Uruguaio. Nela, foi derrotado pelo Nacional de Montevidéu, tendo que se contentar com o vice.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, a equipe deu show diante de sua torcida. Com dez finalizações no alvo contra nenhuma do The Strongest, humilhou seu oponente por 4 a 0, com gols marcados por Fernandez, Silvera, Baez e Batista, respectivamente.