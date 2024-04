Palpite: The Strongest x Grêmio – Copa Libertadores – 2/4/2024

Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/GAZETAPRESS







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Tendo que atuar na Bolívia, o Grêmio terá a difícil missão de encarar o The Strongest na primeira rodada da Libertadores. O jogo começa às 21h (de Brasília) da terça-feira (2). E as equipes se encontram no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite The Strongest x Grêmio

O The Strongest vem de derrota no Campeonato Boliviano, mas continua sendo uma das maiores potências do futebol de seu país. Enquanto isso, o Grêmio empatou o primeiro jogo da decisão do Gauchão e terá o mando de campo para resolver o título do estadual no próximo sábado (6).

Com um calendário lotado e tendo que priorizar duas competições ao mesmo tempo, o Tricolor Gaúcho deve adotar uma postura mais defensiva neste confronto e dificultar para que o time mandante encontre o caminho do gol. E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.60 na bet365

- 3.85 na Betano

- 3.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

The Strongest e seu desempenho atual

O The Strongest cumpre as expectativas na atual temporada e mantém a classificação para a próxima fase da Apertura, no Campeonato Boliviano.

O clube chega com uma grande vantagem neste primeiro jogo da Libertadores. Isso porque, a equipe possui um calendário sem intensidade neste início de temporada e disputa pouquíssimas partidas.

Porém, é de longe um dos dois favoritos a se classificar para a fase mata-mata. Estando no Grupo C, deve ficar atrás do próprio Grêmio e do Estudiantes, da Argentina, ao fim das seis rodadas disputadas.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio é o grande favorito no Grupo C a conseguir vaga para as oitavas de final da Libertadores. Deve brigar ponto a ponto com o Estudiantes, sendo as duas principais equipes em um grupo que ainda conta com o Huachipato e o The Strongest.

Na atual temporada, o Tricolor Gaúcho segue em busca de seu heptacampeonato consecutivo do estadual. Tendo sido o vencedor das últimas seis edições do Gauchão, disputa a decisão desta edição do torneio contra o Juventude.

Recentemente, realizou o jogo de ida da final e ficou no empate sem gols. No próximo sábado (6), terá o mando de campo na Arena do Grêmio para decidir o troféu da competição, podendo poupar titulares nesta primeira rodada da Libertadores para chegar mais preparado para o confronto.