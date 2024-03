Palpite: Stuttgart x Union Berlin – Bundesliga – 8/3/2024

Foto: Divulgação







Buscando o segundo lugar da tabela, o Stuttgart tem pela frente o Union Berlin que tenta se distanciar dos últimos colocados. O árbitro apita o início do duelo às 16h30 (de Brasília) desta sexta-feira (8). E os times se encontram no Estádio MHPArena, em Stuttgart, Alemanha. Assista no Canal GOAT e no OneFootball.

Palpite Stuttgart x Union Berlin

O Stuttgart possui três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas disputadas. Além disso, tem a vantagem de jogar em casa nesta próxima, com o objetivo de vencer e encurtar a distância para o segundo colocado. O Unión Berlin perdeu o jogo mais recente em que atuou e está muito próximo da zona de rebaixamento.

A dica que recomendamos aos apostadores de plantão tem baixo risco e chance muito elevada de se concretizar. Observando o retrospecto de cada equipe, o palpite sugerido é no mercado de “Resultado Final – Stuttgart”. Como está no seu estádio, vem de bons desempenho e enfrenta um adversário em má fase, Die Roten são os favoritos para ganhar.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Stuttgart

Como chega o Stuttgart

O Stuttgart está em terceiro lugar da tabela de classificação do Campeonato Alemão com 50 pontos conquistados, diferença de quatro para o segundo. Até então, venceu 16 jogos, empatou dois e perdeu seis.

Recentemente, Die Roten visitou a Volkswagen Arena para enfrentar o Wolfsburg pela 24ª rodada e venceu por 3 a 2. No primeiro tempo, houve apenas o gol de Serhou Guirassy para os visitantes.

Logo que os times voltaram do intervalo, Die Wölfe empatou o placar com Joakim Mæhle. Rapidamente, o camisa 9 dos Die Schwaben marcou de novo. Joshua Vagnomann ampliou com o terceiro do time visitante, enquanto Lukas Nmecha descontou para o alviverde.

A partida mais recente atuando em casa, MHPArena, o Stuttgart apenas empatou com o Colônia com o resultado final de 1 a 1. O desempenho dos dois times foi bem similar, com número de chances bem similar para cada lado.

Com maior posse de bola e jogadas perigosas, os donos da casa saíram na frente com Enzo Millot. A resposta dos Die Geißböcke foi muito rápida, igualando o placar com Eric Martel, após nove minutos de terem tomado o gol.

Como chega o Union Berlin

A equipe do Union Berlin vem para esta disputa com uma performance muito ruim contra o Borussia Dortmund, derrotado por 2 a 0. Ao longo dos 90 minutos, Die Eisernen teve 14 finalizações, acertou três arremates em direção ao alvo e somente 38% de posse de bola.

Mesmo sendo visitante, o BVB teve atuação excelente, com maior número de chances e controle da bola por mais tempo. Aos 41 minutos, Karim Adeyemi abriu o placar e no segundo tempo, Ian Maatsen ampliou.

Quando recebeu o Heidenheim no Stadion An der Alten Försterei, protagonizou uma partida muito equilibrada e o placar final foi 2 a 2. As equipes tiveram número parecido de chances e este resultado foi justo com o desempenho mostrado.

Com apenas 3 minutos, os visitantes saíram na frente com Nikola Dovedan. Os de Ferro conseguiram a virada ainda no primeiro tempo, Robin Gosens empatou e András Schäfer virou. Na segunda etapa, Blau-Rot evitou a derrota ao empatar com Kan-Niklas Beste.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o Union Berlin está em 14º colocado com 25 pontos obtidos. Dentre as 24 rodadas que já jogou, conseguiu sete vitórias, quatro empates e sofreu 13 derrotas.