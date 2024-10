Palpite: Sturm Graz x Sporting – Liga dos Campeões – 22/10/2024

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após perder as duas primeiras rodadas na Liga dos Campeões, o Sturm Graz busca seu primeiro ponto diante do Sporting, que segue invicto na “Fase da Liga”, tendo quatro pontos somados. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (22). As equipes se encontram na UPC-Arena, em Graz, Áustria. Assista este confronto na Max.

Palpite Sturm Graz x Sporting

Ainda sem pontuar na Liga dos Campeões, o Sturm Graz foi derrotado como visitante contra o Brest e surpreendido como mandante contra o Club Brugge, respectivamente. Enquanto isso, o Sporting confirmou o favoritismo na estreia contra o Lille, mas ficou apenas no empate por 1 a 1 na rodada seguinte, ao visitar o PSV na Holanda.

Mesmo que o clube austríaco tenha o mando de campo a seu favor, são equipes de níveis diferentes nesta rodada. Muito mais sólido e consistente na atual temporada, o Sporting aparece como grande favorito na 3ª rodada, chegando confiante para manter sua invencibilidade na Champions. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Sporting vence”.

Palpite Final: Sporting vence

Sturm Graz e seu desempenho atual

O Sturm Graz segue sendo dominante na divisão de elite do futebol austríaco. Nas últimas duas rodadas disputadas na Primeira Liga da Áustria, goleou o Salzburg e o Grazer, respectivamente.

Na estreia da Liga dos Campeões, visitou o Brest no Stade de Roudourou e não foi capaz de pontuar. Apesar de ter marcado um gol com Fernandes (contra) aos 41’, foi derrotado pelo placar de 2 a 1.

Na rodada seguinte, recebeu o Club Brugge na Merkur-Arena e desta vez era o favorito (na teoria), mas foi surpreendido pelo clube belga. Com gol de Tzolis, acabou derrotado pelo placar de 1 a 0.

Sporting e sua última performance

O Sporting segue provando o porque é a grande potência do futebol português nas últimas temporadas. Além de ser o atual campeão da Liga Portugal, lidera a tabela da edição 2024/2025 do torneio.

Ao final da oitava rodada, aparece com 100% de aproveitamento, já tendo inclusive vencido o Porto na competição. Além disso, se destaca por ter os melhores números estatísticos, tendo 27 tentos assinalados e apenas 2 sofridos.

Na Liga dos Campeões, venceu facilmente o Lille na estreia no Estádio José Alvalade, por 2 a 1. Na rodada seguinte, visitou o PSV e ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o clube holandês.