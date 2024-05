Palpite: Sevilla x Barcelona – Campeonato Espanhol – 26/5/2024

(Photo by Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 01:03 • São Paulo (SP)

Vice-campeão da atual edição do Campeonato Espanhol, o Barça encerra sua campanha na competição como visitante contra o Sevilla. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Sevilla x Barcelona

Vindo de três derrotas consecutivas, o Sevilla terá que se contentar com uma decepcionante temporada, terminando na metade inferior da tabela. Enquanto isso, o Barcelona realizou uma campanha sólida na competição, mas não teve a menor chance de brigar por título, considerando a irretocável trajetória do Real Madrid na atual edição da La Liga.

Mesmo após ter perdido matematicamente o título da competição, o Barcelona segue com performances sólidas. Diferente do Sevilla, que desde que não teve maiores motivos para pontuar, segue perdendo suas rodadas na reta final. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Barcelona”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Barcelona

​- 1.90 na bet365

- 1.87 na Betano

- 1.88 na Betfair

Sevilla e seu desempenho atual

O Sevilla realizou uma campanha bem abaixo do imaginado na atual temporada do Campeonato Espanhol.

Com apenas 41 pontos conquistados ao final da 37ª rodada, terminou próximo a zona de rebaixamento, já que o primeiro colocado do Z3, Cádiz, conquistou 33.

Nas três últimas vezes que entrou em campo, sequer somou algum ponto, sendo que na mais recente, foi derrotado contra o Athletic Bilbao, por 2 a 0.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona também teve uma edição atual da La Liga bem abaixo das expectativas. Considerando todas as competições que disputou, o resultado é ainda pior, saindo sem título conquistado na atual temporada.

Ao menos, conseguiu garantir a vice-liderança do Campeonato Espanhol, em uma briga acirrada pela segunda colocação contra o Girona durante toda sua campanha.

Nas três partidas mais recentes, o Barça teve performances ainda mais robustas e venceu o Real Sociedad, Almería e Rayo Vallecano com facilidade, por pelo menos dois gols de diferença.