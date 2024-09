Palpite: São Paulo x Botafogo – Copa Libertadores – 25/9/2024

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Publicada em 25/09/2024 - 04:00

No primeiro jogo das quartas de final, o Botafogo teve as principais chances de abrir vantagem no marcador, mas não as fez. Agora, em caso de novo empate na casa do tricolor, a disputa por vaga nas semifinais da Libertadores será decidida nas penalidades máximas. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (25). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista este confronto na ESPN.

Palpite São Paulo x Botafogo

Apesar da eliminação recente na Copa do Brasil, o São Paulo segue competitivo nas competições que faz parte, brigando por vaga no G4 do Brasileirão e pelo top 4 na Copa Libertadores. Enquanto isso, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e busca a classificação fora de casa às semifinais da Libertadores, após empatar sem gols no Engenhão.

Ainda que seja provável uma performance mais robusta do Tricolor Paulista neste jogo de ida, o Botafogo tem apresentado maior organização tática dentro das quatro linhas em relação ao SPFC, sendo provável que este embate no Morumbi também termine na igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo não chega a viver um momento de crise, mas acendeu o “sinal amarelo” na diretoria e seus torcedores. Recentemente, o tricolor acabou eliminado da Copa do Brasil, depois de ter sido superado pelo Atlético-MG nas quartas de final da competição.

Na Copa Libertadores, a equipe segue com chances de título e terá uma excelente oportunidade de alcançar o top 4, já que empatou o primeiro confronto atuando como visitante e poderá decidir tudo no Estádio do Morumbis.

Já no Campeonato Brasileiro, o elenco comandado por Luis Zubeldía segue oscilando nas últimas rodadas, vindo de derrota na última partida. No momento, é o quinto colocado com 44 pontos somados, seguindo com o principal objetivo de terminar no G4 ao final das 38 rodadas.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo definitivamente se tornou uma das maiores potências do futebol brasileiro na atualidade. Extremamente competitivo nas competições que disputa, teve sua eliminação cravada apenas na Copa do Brasil neste segundo semestre.

No jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, foi muito superior dentro das quatro linhas e criou algumas chances de balançar as redes contra o tricolor, apesar de nenhuma delas terem sido convertidas em gols.

Na divisão de elite do futebol brasileiro, venceu sua aparição mais recente por 1 a 0 no clássico contra o Fluminense. Com o único tento da partida sendo assinalado por Luiz Henrique, o Fogão desbancou o Tricolor Carioca em pleno Maracanã, seguindo dessa forma na liderança isolada da tabela da Série A.