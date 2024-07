Palpite: São Paulo x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 24/7/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com 100% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas disputadas, o Botafogo tenta conservar a liderança contra o São Paulo, que passou a ser considerado um dos candidatos ao título do Brasileirão. O jogo começa às 19h30 (de Brasília) da quarta-feira (24). As equipes se encontram no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite São Paulo x Botafogo

Em grande fase, o São Paulo foi derrotado apenas uma vez se considerarmos sua atuação nas últimas sete rodadas, apesar de ter ficado no empate na mais recente. Enquanto isso, o Botafogo ostenta uma sequência de sete partidas consecutivas sem derrota no Brasileirão, além de seis delas terem sido resolvidas em vitória a seu favor.

Claro que, tendo em vista o grande momento que o clube carioca vive, o palpite é considerado arriscado. Mesmo assim, o elenco comandado por Zubeldia é bastante organizado taticamente e tem performances ainda mais robustas no Estádio do MorumBIS, sendo provável que a grande sequência positiva do Fogão seja encerrada nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite Final: São Paulo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo acabou de protagonizar seu segundo empate sem gols na Série A do Brasileirão desde a chegada de Luis Zubeldía ao comando da equipe. Curiosamente, as igualdades por 0 a 0 foram contra dois clubes gaúchos, sendo eles Internacional e Juventude, respectivamente.

Apesar do empate, segue extremamente competitivo na tabela da competição. Na reta final do primeiro turno, soma 31 pontos em 18 rodadas disputadas.

A pontuação do Tricolor Paulista é resultado de uma campanha robusta, que é marcada por nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Apesar do alto aproveitamento, deixou o G4 na rodada anterior, sendo ultrapassado pelo Fortaleza.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo tem tudo a seu favor para ser o campeão, pelo segundo ano consecutivo, do primeiro turno da divisão de elite do futebol brasileiro. Após vencer o Palmeiras na 17ª rodada, assumiu a liderança isolada na Série A.

Na última vez que entrou em campo, recebeu o Internacional no Estádio Olímpico Nilton Santos. No confronto, chegou a ter menos posse de bola (47% contra 53%), mas foi mais eficiente com a pelota no pé e venceu por 1 a 0, com gol assinalado por Luiz Henrique aos 38’.

Dessa forma, o Fogão é o primeiro colocado ao final da 18ª jornada da competição. Com 39 pontos somados, é dono de uma campanha maiúscula, marcada por doze vitórias, três empates e três derrotas.