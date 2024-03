Palpite: Santos x Portuguesa – Campeonato Paulista – 17/3/2024

Foto: Raul Baretta/ Santos FC.







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Santos recebe a visita da Portuguesa em jogo das quartas de final do Paulistão. A partida tem o apito inicial neste domingo (17) às 20h15 (de Brasília). E o palco deste grande duelo é o Estádio Vila Belmiro, em Santos, SP, Brasil. Assista na TNT e no MAX.

Palpite Santos x Portuguesa

O Santos conta com a segunda melhor performance da primeira fase do Campeonato Paulista. Assim, ficou em segundo na classificação geral, mas em primeiro no grupo A. Na mesma chave do Peixe, a Portuguesa avançou na segunda posição. O ponto negativo é que possui somente uma vitória em quatro partidas recentes.

Apesar dos resultados recentes de cada, é aguardada uma partida equilibrada, pois é duelo de quartas de final e tudo pode acontecer. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Santos”. Pelo desempenho mostrado e por está em casa, o Peixe é o grande favorito para ganhar.

Como chega o Santos

Depois de três temporadas longe do mata-mata do Paulistão, o Santos fez uma ótima campanha na fase de grupos e vem para disputar as quartas de final. O alvinegro teve a segunda melhor campanha dentre todas as 16 equipes.

Na classificação geral do Campeonato Paulista, terminou no segundo lugar com 25 pontos, atrás do Palmeiras por apenas três. No Grupo A, ficou com a primeira posição. Em 12 partidas, venceu oito vezes, empatou somente uma e teve três derrotas.

Fechando a primeira fase, o Peixe enfrentou o Inter de Limeira na Vila Belmiro e venceu por 3 a 2 em um jogaço. Julio Furch marcou duas vezes para o time da casa, enquanto Quirino fez dois gols para os visitantes. A vitória foi concretizada com Juan Cazares marcando.

O último revés do time do treinador Fábio Carille foi para o Bragantino, perdendo com o placar magro de 1 a 0 no Nabizão. O gol da vitória dos Braga Boys foi feito aos 22 minutos por Eduardo Sasha.

Quando o Santos enfrentou o São Bernardo no MorumBIS, saiu de campo com a vitória por 2 a 1. Para o mandante, Alfredo Morelos fez o primeiro gol e William Bigode ampliou. O Bernô somente descontou com gol contra de João Paulo.

Como chega a Portuguesa

A Portuguesa visitou o Novorizontino no Doutor Jorge Ismael de Biasi (Jorjão) pela última partida da fase de grupos e perdeu por 2 a 0. Neste duelo, a lusa teve desempenho muito ruim, com apenas um chute no alvo.

Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar com Fabrício Daniel. Entre as várias jogadas dos donos da casa, ampliou nos acréscimos com Rômulo e concretizou a vitória.

O último sucesso do Rubro-Verde foi sobre o Mirassol, jogando no estádio do Canindé e ganhando com o placar simples de 1 a 0. A lusa não teve muito tempo com a bola, mas conseguiu criar muito mais jogadas que o rival.

A equipe do treinador Pintado teve seis finalizações, acertando dois arremates contra a baliza e balançou as redes uma vez. Com apenas 4 minutos no relógio, Everton Maceió fez o gol da vitória.

Com dez pontos conquistados, a Portuguesa terminou em 13º na classificação geral do Paulistão, mas em segundo lugar do Grupo A. Então, avançou para as quartas de final mesmo com desempenho recente ruim.