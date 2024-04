Palpite: San Lorenzo x Palmeiras – Copa Libertadores – 3/4/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Tendo que decidir o título do Paulistão no próximo domingo (7), o Palmeiras entra em campo pela primeira rodada da Libertadores contra o San Lorenzo, da Argentina. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (3). E as equipes se encontram no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite San Lorenzo x Palmeiras

O San Lorenzo faz uma campanha mediana na Copa de La Liga Profissional, torneio que antecede o Campeonato Argentino. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu a invencibilidade da atual temporada ao ser derrotado na última vez que entrou em campo, contra o Santos.

Mesmo que o Verdão venha de sua primeira derrota no ano, deve adotar uma postura agressiva nesta estreia e comandar as principais ações da partida contra um elenco de menor qualidade técnica. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 2.20 na bet365

- 2.35 na Betano

- 2.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça os melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

San Lorenzo e seu desempenho atual

O San Lorenzo faz uma campanha abaixo das expectativas na Copa de La Liga Profissional, único torneio disputado pelo clube neste início de temporada.

Recentemente, atravessou sua melhor sequência de resultados consecutivos ao empatar duas rodadas e vencer mais duas na sequência, chegando a quatro jogos de invencibilidade.

Entretanto, foi superado na última vez que entrou em campo, onde cruzou o caminho do Boca Juniors. No confronto, chegou a ter a vantagem no marcador com gol de pênalti assinalado por Adam Barbeiro aos 9 minutos; mas levou a virada por 2 a 1 com gols de Edinson Cavani e Miguel Merentiel.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras segue com performances sólidas e consistentes durante toda a temporada atual, onde perdeu uma única partida (no tempo regulamentar) entre todas as disputadas em 2024.

E a derrota aconteceu justamente na última vez que entrou em campo, em jogo válido pela primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. No confronto contra o Santos, foi inferior tecnicamente e apenas “assistiu” o Peixe ditar o ritmo de jogo na Vila Belmiro.

O primeiro e único gol da partida aconteceu com Rómulo Otero, que aos 48 minutos aproveitou cruzamento de Guilherme e converteu de cabeça. Agora, o Verdão precisa vencer o confronto de volta por pelo menos um gol de diferença no Allianz Parque, no próximo domingo, para levar a disputa pelo troféu do Paulistão para os pênaltis.