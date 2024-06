Palpite: Romênia x Bulgária – Amistoso Internacional – 4/6/2024

(Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP)







Publicada em 04/06/2024

Se de um lado a Bulgária decepcionou por sequer conseguir vaga na próxima Eurocopa, a Romênia segue invicta contra seleções europeias desde o ano passado. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da terça-feira (4). As equipes se encontram no Estádio Ghencea em Bucareste, Romênia. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Romênia x Bulgária

Apesar de vir de derrota contra a Colômbia na última vez que entrou em campo, a Romênia não perde contra seleções europeias desde o dia 17 de novembro de 2022, quando foi superada pela Eslovênia. Enquanto isso, a Bulgária decepcionou em suas performances mais recentes e sequer fará presença na próxima Eurocopa.

Apesar de arriscado, a igualdade ao fim dos 90 minutos é uma boa aposta. Isso porque, a Bulgária deve atuar de maneira bastante recuada, fazendo com que a seleção mandante tenha dificuldade em balançar as redes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Romênia e seu desempenho atual

A Romênia surpreendeu positivamente por realizar uma campanha tão robusta recentemente nas Eliminatórias da Euro 2024, onde terminou invicta na competição.

Ao final das dez rodadas disputadas, venceu seis delas e empatou quatro, garantindo a primeira colocação do Grupo I e deixando para trás seleções como Suíça, Israel, Belarus, Kosovo e Andorra.

Recentemente, acabou tendo sua invencibilidade de doze partidas consecutivas quebrada pela Seleção Colombiana, em partida amistosa que perdeu por 3 a 2.

Bulgária e sua última performance

A Bulgária está invicta há quatro partidas consecutivas. Apesar deste fato, três destes resultados foram resolvidos na igualdade ao fim dos 90 minutos.

Nas duas únicas vezes que entrou em campo em 2024, superou a Tanzânia por 1 a 0 e ficou no empate contra o Azerbaijão, em jogo truncado, que terminou em 1 a 1.

No ano passado, a Bulgária decepcionou nas Eliminatórias da Eurocopa e finalizou sua participação na última posição do Grupo G com nenhuma vitória conquistada ao final da 8ª rodada (4 empates e 4 derrotas).