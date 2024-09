Palpite: República Tcheca x Ucrânia – Liga das Nações da Europa – 10/9/2024

(Foto: Michal Cizek / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Em desempenho vexatório na estreia da Liga das Nações, a República Tcheca acabou goleada e busca seu primeiro ponto. Igualmente sua segunda adversária, Ucrânia, que também acabou derrotada na primeira rodada da Liga B. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (10). As equipes se encontram na Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca. Assista este confronto no SporTV.

Palpite República Tcheca x Ucrânia

Após ter sido humilhada na estreia da Liga B, a República Tcheca busca se redimir da goleada sofrida pela Geórgia, buscando seu primeiro ponto em Praga. Enquanto isso, a Ucrânia também decepcionou na rodada inaugural da Liga das Nações, onde acabou derrotada, de virada, pela Seleção Albanesa.

Mesmo com a derrota da República Tcheca na estreia, é fato que a seleção conta com um enorme potencial ofensivo. Tendo o mando de campo e enfrentando um adversário abalado pelos resultados recentes, é a favorita aos três pontos em Praga. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – República Tcheca vence”.

Palpite Final: República Tcheca vence

República Tcheca e seu desempenho atual

A República Tcheca começou 2024 com performances robustas e convincentes. Nos quatro amistosos de preparação disputados entre março e junho, venceu todos mostrando grande eficiência no setor ofensivo, tendo balançado a rede treze vezes.

No entanto, na primeira competição oficial disputada pela seleção na atual temporada, realizou uma vexatória campanha na Euro 2024. Nas três primeiras rodadas, apesar de ter marcado gol em todos os jogos, somou um único ponto diante de Portugal, Geórgia e Turquia.

Na rodada inaugural da Liga das Nações, a Seleção Tcheca foi humilhada pela Geórgia. Em confronto que apesar de ter tido 55% da posse de bola sob seu domínio, foi goleada por 4 a 1.

Ucrânia e sua última performance

A Ucrânia não tem conseguido realizar performances e desempenhos sólido

s nas últimas competições oficiais que fez parte. Recentemente, decepcionou na Euro 2024, em campanha que somou apenas quatro pontos na fase de grupos.

Já nos amistosos que realizou nesta temporada, ficou no empate sem gols contra a Alemanha; perdeu para a Polônia por 3 a 1 e goleou a Moldávia por 4 a 0, respectivamente.

Na rodada inaugural da Liga das Nações, teve o apoio de sua torcida na Epet Arena, em Praga, e mesmo abrindo o placar com Konoplya aos 49’, levou a virada por 2 a 1 com tentos assinalados por Ismajli e Asani.