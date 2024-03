Palpite: Real Madrid x RB Leipzig – Champions League – 6/3/2024

(Photo by Jose Jordan / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

O Real Madrid venceu o RB Leipzig por 1 a 0 na Alemanha e agora os times se encontram no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Para este jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, a bola rola às 17h (de Brasília) da quarta-feira (6). Assista exclusivamente no STAR+.

Palpite Real Madrid x RB Leipzig

O RB Leipzig passa por um momento instável, onde não consegue mais de uma vitória sem que perca logo em seguida. Entre as cinco partidas, conta com dois sucessos, duas derrotas e uma igualdade. O Real Madrid não sabe o que é perder há nove confrontos e tem a vantagem de ter ganho no jogo de ida, sendo o favorito para avançar de fase.

E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Real Madrid”. É esperado um embate muito equilibrado, pois os touros vermelhos precisam virar o placar do primeiro duelo. No entanto, os merengues costumam ter uma performance excelente em casa.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Real Madrid

​- 1.55 na bet365

- 1.57 na Betano

- 1.57 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba como usar o código bônus bet365 para fazer apostas esportivas com uma oferta de boas-vindas.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid ficou na igualdade por 2 a 2 com o Valencia, jogando no estádio Mestalla pela 27ª rodada de La Liga. Este jogo foi muito equilibrado e disputado do início ao fim, com número de chances parecido de ambos os times.

Los murciélagos foram efetivos no começo do jogo e aproveitaram bem os erros dos merengues, marcando com Hugo Duro e Yaremchuk. No fim do primeiro tempo, Vini Jr. desconta com assistência de Carvajal. Na segunda etapa, o camisa 7 marcou de novo e empatou o placar.

A última vitória de los blancos foi contra o Sevilla, atuando no Santiago Bernabéu e ganhando com o placar simples de 1 a 0. O time de Carlo Ancelotti foi muito melhor que los hispalenses, que se fecharam na defesa para conter a ofensiva dos donos da casa.

O que mudou esta partida foi a entrada de Luka Modrić aos 75 minutos. O croata melhorou na criação e comandou o meio-campo. Depois de seis minutos em campo, o camisa 10 teve uma sobra de bola e chutou colocado da entrada da área.

Como venceu o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, o Real Madrid pode até empatar que avança de fase. Porém, os alemães estão em má fase e os merengues não perdem há nove partidas.

Como chega o RB Leipzig

O RB Leipzig goleou o Bochum por 4 a 1 mesmo sendo visitante no estádio Vonovia Ruhrstadion. A partida foi válida pela 24ª rodada da Bundesliga e os touros vermelhos somaram mais três pontos na tabela de classificação.

A equipe da casa abriu o placar com Wittek, mas não conteve a ofensiva dos visitantes e tomou a virada. Dani Olmo empatou, Openda virou, Ordets fez gol contra para o RB e Poulsen fechou a conta.

O último revés do Die Roten Bullen foi para o Bayern de Munique, perdendo por 2 a 1 na Allianz Arena. A partida foi muito acirrada, pois são grandes triviais e buscavam somar mais três pontos na parte de cima da tabela.

Harry Kane fez o primeiro gol dos bávaros no comecinho do segundo tempo. O empate do RBL veio dos pés de Benjamin Šeško aos 70 minutos. O camisa 9 do time da casa desempatou nos acréscimos, fazendo um golaço de voleio.

Por ter perdido de 1 a 0 na ida das oitavas de final da Champions League, o RB Leipzig precisa ganhar com dois gols de diferença no Santiago Bernabéu. Tarefa muito difícil, mas necessária para avançar de fase.