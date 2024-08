Palpite: Puskas Academy x Fiorentina – Liga da Conferência – 29/8/2024

Foto: Divulgação/Twitter @acffiorentina







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

De forma completamente inesperada, a Fiorentina não conseguiu abrir vantagem no marcador diante do Puskas Academy no Estádio Artemio Franchi, tendo empatado o jogo de ida por 3 a 3. Agora, em caso de novo empate, a disputa por vaga na chave principal da Liga Conferência será realizada na prorrogação. Caso a igualdade persista, serão realizadas as penalidades máximas. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (29). As equipes se encontram no Pancho Stadium, em Felcsút, Hungria.

Palpite Puskas Academy x Fiorentina

Após empatar em 3 a 3 no Artemio Franchi, o Puskas Academy ostenta uma invencibilidade de 15 jogos consecutivos na atual temporada. Enquanto isso, a Fiorentina desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem no marcador no duelo de ida contra o clube húngaro, mas foi superior durante os 90 minutos e empatou por ter sofrido dois gols relâmpagos no início do confronto.

Mesmo que o Puskas Academy tenha sido capaz de balançar a rede do clube italiano três vezes no jogo de ida, dificilmente este cenário irá se repetir. Tendo um elenco muito mais qualificado tecnicamente e estruturado taticamente, a Fiorentina não deve desperdiçar a chance de avançar a chave principal da Liga Conferência ainda no tempo regulamentar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fiorentina”.

Palpite Final: Fiorentina vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores casas de apostas e aproveite os bônus para novos jogadores.

Puskas Academy e seu desempenho atual

O Puskas Academy vive um grande momento na atual temporada. Na divisão de elite do futebol húngaro, figura na primeira posição da tabela ao final da quarta rodada, sendo a única equipe ainda com 100% de aproveitamento.

Conserva também, uma enorme invencibilidade de quinze jogos consecutivos, que se arrasta desde a temporada passada. A última derrota da equipe aconteceu no dia 26 de abril, quando foi derrotado na 30ª rodada do Campeonato Húngaro 2023/2024.

Na Liga Conferência, conseguiu um surpreendente resultado no duelo de ida na fase final da qualificação. Contra a Fiorentina, chegou a abrir 2 a 0 no marcador com Nagy e Soisalo antes dos 12’. Acabou cedendo a virada antes dos 75’, mas empatou em 3 a 3 com Wojciech Golla aos 89’.

Fiorentina e sua última performance

A Fiorentina não ficou satisfeita com o resultado no jogo de ida da fase final de qualificação da Liga da Conferência. Mesmo tendo o mando de campo contra uma equipe de menor qualidade técnica, ficou apenas no empate em 3 a 3.

No entanto, tem tido performances consistentes dentro das quatro linhas neste começo de temporada. A começar pelos amistosos, onde perdeu apenas um dos oito jogos realizados de preparação para a temporada 2024/2025.

Na rodada inaugural do Campeonato Italiano, não teve o resultado desejado diante do Parma, apesar de ter atuado como visitante. No confronto em questão, sofreu o primeiro gol aos 22’, mas ao menos buscou a igualdade com Biraghi, aos 75’.