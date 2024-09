Palpite: Portugal x Croácia – Liga das Nações da Europa – 5/9/2024

(Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 05/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Em jogo que marca a primeira rodada da Liga das Nações da UEFA, Portugal terá o apoio de sua torcida contra a Croácia, adversária que foi vice-campeã deste torneio na edição passada. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Portugal x Croácia

Depois de ter decepcionado na última participação da Liga das Nações, Portugal havia caído na chave mais temida da edição passada, sendo desta vez o principal favorito em seu respectivo grupo. Enquanto isso, a Croácia tentará repetir o feito na última Liga das Nações da UEFA, edição em que chegou na grande final contra a Espanha, mas acabou sendo a segunda colocada.

Apesar de ter marcado poucos gols nas últimas partidas oficiais, Portugal apresenta um ataque bastante produtivo e que costuma criar diversas chances reais de gol. Com o mando de campo e enfrentando um oponente que costuma adotar um estilo de jogo defensivo, deve sair com os três pontos de Lisboa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Portugal vence”.

Palpite Final: Portugal vence

Portugal e seu desempenho atual

Portugal busca uma campanha mais robusta na atual edição da Liga das Nações. Já tendo sido campeão do torneio na temporada 2018/2019, decepcionou em 2022/2023, já que sequer se fez presente na fase mata-mata.

Na última competição em que a Seleção Portuguesa marcou presença, realizou uma campanha considerada mediana para os padrões da equipe. Na Euro 2024, chegou aos playoffs sem maiores problemas, com duas vitórias e uma derrota.

Porém, teve enorme dificuldade para desbancar a Eslovênia nas oitavas de final, conseguindo a classificação apenas nas penalidades máximas. Nas quartas de final, mais uma vez teve que resolver a classificação após disputa de pênaltis, mas acabou superado pela França nesta oportunidade.

Croácia e sua última performance

A Croácia teme que sua seleção não consiga mais ter resultados tão robustos nas principais competições europeias, já que os principais jogadores da seleção estão próximos da aposentadoria.

Na última competição que fizeram parte, os croatas tiveram uma campanha decepcionante. Na Euro 2024, sequer atingiu as oitavas de final, depois de ter finalizado sua participação sem vitórias durante a fase de grupos.

Porém, vale lembrar que a Seleção Croata defende uma incrível campanha realizada na edição passada da Liga das Nações da UEFA. Na edição passada, foi vice-campeã do torneio, depois de ser derrotada nas penalidades máximas pela Espanha, na grande final.