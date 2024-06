Palpite: Portugal x Croácia – Campeonato Brasileiro – 8/6/2024

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Após realizarem vitórias convincentes no primeiro amistoso antes da Euro 2024, Portugal e Croácia se enfrentam em um dos jogos mais esperados do dia. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) de sábado (8). As equipes se encontram no Estádio Nacional do Jamor em Lisboa, Portugal. Assista no STAR+.

Palpite Portugal x Croácia

Apesar da derrota recente diante da Eslovênia, a Seleção Portuguesa segue com uma excelente sequência de resultados, tendo doze vitórias nas últimas treze vezes que entrou em campo. Enquanto isso, a Croácia também apresenta resultados consistentes, chegando para este amistoso com cinco vitórias consecutivas.

Mesmo que a Croácia siga realizando performances sólidas neste ano, a Seleção Portuguesa realiza atuações ainda mais convincentes, sendo a favorita ao triunfo em Lisboa. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Portugal”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Portugal

​- 1.66 na bet365

- 1.65 na Betano

- 1.66 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Portugal e seu desempenho atual

O Portugal segue provando o porque é um forte candidato a brigar pelo título da próxima Eurocopa na Alemanha, que terá seu início ainda no mês de junho.

Considerando os nove jogos disputados pela seleção nas Eliminatórias da Euro 2024 e os três amistosos recentemente disputados, possui doze vitórias em treze confrontos.

No mais recente, disputado no dia 4 de junho, encarou a Finlândia no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e venceu facilmente por 4 a 2. Os gols marcados em favor da Seleção Portuguesa foram feitos por Ruben Dias, Diogo Jota e duas vezes por Bruno Fernandes.

Croácia e sua última performance

A Croácia teve uma performance regular nas Eliminatórias da Euro 2024. Ao menos, confirmou o favoritismo ao final das oito rodadas disputadas, se classificando para o evento principal na vice-liderança do Grupo D.

Em 2024, a Seleção Croata ainda não enfrentou nenhum grande adversário, mas segue com um alto aproveitamento. Nos dois primeiros amistosos, empatou com a Tunísia em 0 a 0 e venceu o Egito, por 4 a 2.

Na última vez que entrou em campo, encarou a Macedônia do Norte e confirmou o favoritismo com extrema facilidade, por 3 a 0, com tentos assinalados por Lovro Majer e uma por Pasalic.