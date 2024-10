Palpite: Polônia x Portugal – Liga das Nações da Europa – 12/10/2024

(Foto: Divulgação / Portugal)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após conquistar sua segunda vitória consecutiva, Portugal segue provando o porque é um forte candidato ao título da Liga das Nações. Sua oponente da 3ª rodada, Polônia, continua em busca da zona de classificação no Grupo 1. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de sábado (12). As equipes se encontram no Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia, Polônia. Assista no Disney+.

Palpite Polônia x Portugal

Nas duas primeiras rodadas, Portugal venceu tanto a Croácia, quanto a Escócia, por um tento de diferença, em confrontos que terminaram com três gols marcados cada. Do outro lado, a Polônia venceu a estreia contra a Escócia por 3 a 2, mas foi surpreendida na rodada seguinte ao ser derrotada pela Seleção Croata.

Mesmo atuando como visitante, é esperado uma postura bastante agressiva de Portugal. A Seleção Polonesa deve focar em um estilo de jogo mais retraído, sendo difícil imaginar que Cristiano Ronaldo & Cia não consigam sair com a vantagem no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Portugal”.

Palpite Final: Portugal vence

Polônia e seu desempenho atual

A Polônia começou sua trajetória na atual edição da Liga das Nações da melhor forma possível. Em partida de estreia em que atuou como visitante, não tomou conta da grandeza da Seleção Escocesa e venceu por 3 a 2.

Na rodada seguinte, mais uma vez teve que jogar fora de seu país natal. Contra a Seleção Croata, protagonizou um jogo truncado e equilibrado, onde desta vez não conseguiu balançar as redes e levou a pior, pelo placar de 1 a 0.

Antes do início deste torneio, a Seleção Polonesa também participou da Eurocopa, onde acabou realizando uma campanha bem abaixo das expectativas e foi eliminada na fase de grupos.

Portugal e sua última performance

Portugal segue sem desperdiçar pontos na atual edição da Liga das Nações. Tendo a oportunidade de atuar em seu país natal nas duas primeiras rodadas, venceu ambas as partidas.

Na estreia, teve pela frente a Seleção Croata e venceu por 2 a 1, com direito a gols assinalados a seu favor por Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. Na rodada seguinte, diante da Escócia, um novo triunfo por 2 a 1, desta vez com tentos marcados por Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Assim como sua oponente da rodada atual, Portugal também marcou presença na Euro 2024. Porém, teve uma campanha mais robusta que a Polônia, conseguindo atingir as quartas de final, onde acabou eliminado nesta fase ao cruzar o caminho da França.