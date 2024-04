Palpite: Palmeiras x Liverpool-URU – Copa Libertadores – 11/4/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Vindo de título do Campeonato Paulista no último domingo (7), o Verdão busca sua primeira vitória na Libertadores contra o clube uruguaio. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (11). As equipes se encontram no Allianz Parque, em Perdizes. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Palmeiras x Liverpool-URU

Embalado com o título conquistado no Paulistão, a equipe do Palmeiras foi derrotada apenas uma vez em 2024, tendo empatado ou vencido em todas as outras 18 partidas. Enquanto isso, o Liverpool-URU segue com atuações abaixo das expectativas na atual temporada.

Após encerrar sua trajetória no Campeonato Paulista, o elenco comandado por Abel Ferreira volta todas as atenções para a Libertadores. Neste confronto, busca sua primeira vitória na competição e deve buscar a vantagem no marcador desde o primeiro minuto. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.28 na bet365

- 1.27 na Betano

- 1.25 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Buscando promoções para apostas? Conheça as vantagens do código bônus Rivalo.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras acaba de conquistar o título do Campeonato Paulista pela terceira vez consecutiva. Depois de uma campanha sólida e consistente durante toda a competição, decidiu o troféu com o Peixe.

No jogo de ida, foi pior e acabou derrotado por 1 a 0 na Vila Belmiro. Já no confronto de volta, fez valer o mando de campo no Allianz Parque e após abrir o placar na primeira etapa com Raphael Veiga, encontrou o gol do título aos 67 minutos, com Anibal Moreno, vencendo por 2 a 1 no agregado dos confrontos.

Na primeira rodada da Copa Libertadores, o comandante da equipe, Abel Ferreira, resolveu entrar em campo com o time secundário. No confronto disputado na Argentina contra o San Lorenzo, chegou a estar em desvantagem no marcador, mas encontrou o empate com gol de falta, convertido por Joaquin Piquerez há nove minutos do fim.

Liverpool-URU e sua última performance

O Liverpool-URU não vive um bom momento na atual temporada. Disputando a divisão de elite do futebol uruguaio, é apenas o décimo colocado entre os dezesseis participantes.

Em sua partida mais recente, encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Uruguaio, vencendo pela primeira vez no ano na competição. No confronto em questão, superou o Fenix por 3 a 1, em partida que atuou como visitante.

Na rodada inaugural da Copa Libertadores, teve a oportunidade de iniciar sua trajetória na competição com o mando de campo. Mesmo assim, iniciou em desvantagem no marcador e conseguiu buscar a igualdade há 11 minutos do fim, com gol assinalado por Luciano Rodriguez.